V Volkswagnu upajo na dogovor s sindikatom do božiča

"Mislim, da na obeh straneh obstaja velika želja, da te razprave zaposlenih ne počakajo pod božičnim drevesom," je danes na konferenci avtomobilske industrije po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal vodja nabave pri Volkswagnu Dirk Grosse-Loheide.

Grosse-Loheide verjame, da je Volkswagen sposoben poiskati pot do prave konkurenčnosti. Kot je poudaril, je podjetje iz vsake krize doslej izšlo še močnejše. Je pa treba po njegovem mnenju poskrbeti za vzdržno znižanje stroškov.

Pojasnil je še, da se manko naročil nanaša na več kot 500.000 vozil, ki jih lahko proizvedejo v vsaki od svojih tovarn. "Če ni povpraševanja, moramo prestrukturirati svoje zmogljivosti in jih prilagoditi stanju na trgu. Mislim, da se temu ne moremo izogniti," je ocenil. Če bi prilagodili zmogljivosti, bi lahko poslovali z visokimi dobički, je prepričan.

Krčenje stroškov za vsako ceno

Vodilni v podjetju na splošno vztrajajo, da bo za ohranitev konkurenčnosti potrebno obsežno krčenje stroškov. V IG Metal in svetu delavcev so se na drugi strani že zavezali k trdemu boju zoper zapiranje tovarn ali večja odpuščanja.

Doslej stranema ni uspelo doseči dogovora. V IG Metall so zato že zagrozili s stavkami, ki naj bi se začele decembra. Nov krog pogajanj za novo kolektivno pogodbo je sicer napovedan za 9. december.

Nova kolektivna pogodba

Volkswagen naj bi nameraval zapreti več tovarn v Nemčiji, število zaposlenih pa oklestiti za več deset tisoč. Potem ko so v podjetju septembra prekinili več kot 30 let star kolektivni dogovor o zaščiti delovnih mest, so socialni partnerji zagnali pogajanja za novo kolektivno pogodbo. IG Metall je septembra neuspešno zahteval sedemodstotno zvišanje plač. Namesto tega naj bi v podjetju zdaj želeli izpeljati 10-odstotno znižanje plač in zamrznitev povišanj plač za dve leti.

Volkswagen v največjem gospodarstvu v območju evra zaposluje okoli 120.000 ljudi. Približno polovica jih dela na sedežu podjetja in v osrednji tovarni v mestu Wolfsburg na severu države. Skupaj ima podjetje v Nemčiji deset tovarn; šest na Spodnjem Saškem, tri na Saškem in eno v Hessnu. Podjetje v Nemčiji še nikoli ni zaprlo nobene tovarne, tudi sicer tega v svetu ni storilo že več kot tri desetletja.