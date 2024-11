Petdesetletni Kim Dotcom, obsojeni heker, nekdanji multimilijonar, internetni upornik in zadnja tri leta tudi neformalni ruski propagandist, je doživel hujšo kap in se trenutno zdravi v bolnišnici. Razkritje o njegovem resnem zdravstvenem stanju prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je pravosodje na Novi Zelandiji, kjer je živel, po več kot desetletju odločilo, da ga bodo izročili Združenim državam Amerike. Tam mu želijo soditi zaradi kršitve avtorskih pravic, goljufije in pranja denarja.

Kim Dotcom, njegovo pravo ime je Kim Schmitz, je novico o preživeti hujši kapi v ponedeljek delil na družbenem omrežju X, za medije pa je informacijo kasneje potrdil tudi njegov odvetnik Ron Mansfield.

UPDATE: I am recovering from a serious stroke. I have the best health professionals helping me to make a recovery. I will be back as soon as I can. Please be patient and pray for my family and I. — Kim Dotcom (@KimDotcom) November 25, 2024

Stanje 50-letnega Nemca s finskimi koreninami naj bi bilo zelo resno, v bolnišnici pa je že skoraj tri tedne, je razkril Mansfield. Kap je doživel 7. novembra. Na družbenem omrežju X se je nazadnje sicer oglasil dan prej, 6. novembra.

Od hekerja do multimilijonarja, ki ga želijo ZDA

Dotcom je svojo "kariero" v 90. letih prejšnjega stoletja začel s telefonskimi in internetnimi goljufijami ter vdori v računalniške sisteme, zaradi česar je bil večkrat aretiran, zaradi prevar pa je bil v letih 1998 in 2003 tudi pravnomočno obsojen na pogojni zaporni kazni.

Kim Dotcom je stari znanec sodišč. Prvič se je na zatožni klopi znašel leta 1994, ko še ni bil star 20 let. Foto: Guliverimage

Širši javnosti je Kim Dotcom najbolj znan kot ustanovitelj spletne strani za deljenje datotek Megaupload.com, ki je delovala med letoma 2005 in 2012 in je v obdobju največje priljubljenosti predstavljala kar štiri odstotke vsega spletnega prometa.

Uporabniki so na Megaupload.com nalagali predvsem nezakonite vsebine, kot so bili piratski filmi, TV-serije in glasba, zaradi česar se je Dotcom znašel na merku ameriške zabavne industrije, ki naj bi ji njegova spletna stran povzročila kar za pol milijarde dolarjev škode, in posledično pravosodja ZDA.

Dotcom je bil vsaj do zdaj zelo uspešen pri izogibanju rešetkam. Čeprav se je za njimi znašel že precejkrat, je šlo vsakokrat zgolj za čakanje na sodni proces, skozi vrata sodišča pa je nato vselej odkorakal kot svobodni človek. Prave zaporne kazni pa Dotcom še ni prestajal. Foto: Profimedia

Dotcom, ki je na račun priljubljenosti Megaupload.com zaslužil ogromno denarja – na vrhuncu je vrednost njegovega bogastva znašala prek 150 milijonov evrov –, je bil leta 2012 tarča odmevne racije na svojem posestvu na Novi Zelandiji, kamor se je preselil leta 2010.

Med racijo so mu zasegli ogromno premoženja, med drugim tudi številne drage avtomobile, gotovino in računalnike, Dotcom pa je bil tudi pridržan. Združene države Amerike so od Nove Zelandije zahtevale izročitev Dotcoma, soditi so mu želeli zaradi kršitve avtorskih pravic, goljufije in pranja denarja.

Luksuzni avtomobili, ki so jih novozelandske oblasti zasegle Kimu Dotcomu. Foto: Guliverimage

Dotcom se je na novozelandskem sodišču sprva uspešno ubranil zahteve po izročitvi ZDA. Samo na osnovi kršenja avtorskih pravic ga v državo, kjer ga nedvomno čaka dolga zaporna kazen, niso mogli poslati, saj spletno posredovanje avtorsko zaščitenih vsebin drugim uporabnikom na Novi Zelandiji ni bil zločin.

Kim Dotcom je leta 2013 zagnal novo spletno stran za deljenje datotek Mega, ki še vedno deluje. Iz lastništva spletne strani je izstopil leta 2015. Foto: Guliverimage

A sodišče v Aucklandu se je pozneje, decembra 2015, odločilo, da Nova Zelandija Dotcoma vendarle lahko preda Združenim državam Amerike. Sama kršitev avtorskih pravic morda res ni bila kriminalno dejanje, a ker je s tem dejanjem pridobil veliko premoženje, ga ZDA lahko izročijo zaradi goljufije in pranja denarja.

To odločitev sodišča je leta 2017 podprlo tudi novozelandsko višje sodišče. Dotcom se je na odločitev pritožil, po dolgotrajnem procesu pa je izvršilni odlok za izročitev Dotcoma Združenim državam Amerike šele avgusta letos nazadnje podpisal novozelandski pravosodni minister.

Mercedes s tablico MAFIA ("Mafija"), ki je pripadal Kimu Dotcomu. Foto: Guliverimage

Aktivna protiameriška kampanja

Kim Dotcom je bil v zadnjih letih ob boju proti izročitvi oblastem v ZDA sicer znan kot izrazit protiameriški in protizahodni aktivist. Na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je redno delil objave, ki so nasprotovale predvsem demokratskim politikam, in širil teorije zarot ter vsebine, ki so bile občasno prepredene tudi z antisemitizmom.

Po ruski invaziji Ukrajine februarja 2022 je Dotcom odkrito stopil na stran Rusije in ob navijanju za vojsko Vladimirja Putina delil vsebine in stališča, ki so pogosto povsem sovpadala s stališči Kremlja oziroma so vsebovala prepoznavne elemente ruske propagande.

Putina in tudi kitajskega predsednika Šija je Dotcom med drugim pohvalil, da v globalni geopolitiki in v obdobju vojne v Ukrajini igrata šah, zahodni politiki pa igrajo Monopoli. Foto: Guliverimage

Dotcom je za vojno v Ukrajini sicer krivil Združene države Amerike in Ukrajino ter med drugim večkrat ponavljal ovržene trditve, da je Rusija Ukrajino napadla, ker imajo ZDA v Ukrajini laboratorije, ki razvijajo biološka orožja.

