V Veliki Britaniji dve mošeji tarči napada s katapultom

Dve mošeji v britanskem mestu Birmingham sta bili v sredo zvečer med večerno molitvijo tarči napada s katapultom. Neznanci so v objekte streljali kroglične ležaje v velikosti frnikole, ki so razbili več oken. Kmalu po napadu so na kraj incidenta odhiteli oboroženi policisti. Kdo je odgovoren za napad, ni znano. Preiskava še poteka.

Policijska postaja West Midlands je na Twitterju sporočila, da sta bili mošeji Masjid Kuamarul Islam in bližnja mošeja Al Hijrah v sredo okoli 22.00 in 22.20 po lokalnem času tarči napada. Zapisali so še, da so na kraj incidenta "iz varnostnih razlogov" napotili oborožene policiste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz neprofitne organizacije Bahu Trust, ki upravlja več britanskih mošej, so sporočili, da bi lahko "izstrelki v velikosti frnikol" tudi koga ubili.

Projekt Velike Britanije Tell MAMA, ki beleži število islamofobnih napadov, je medtem opozorila na povečano število nasilnih dejanj uperjenih proti muslimanom.