V zaporniškem uporu v Južni Karolini 7 žrtev in 14 ranjenih

Pretepi so se začeli okoli sedme ure zvečer po lokalnem času v prevzgojni ustanovi Lee, kjer živijo nekateri najnasilnejši zaporniki in zaporniki z najdaljši kaznijo v državi.

Pazniki boja niso mogli ustaviti vse do tretje ure zjutraj po lokalnem času. Oblasti so nemire opisale kot večkratne obračune med zaporniki, v katerih pa ni bil ranjen noben policist ali paznik.

Najnevarnejši zapor v državi

Ustanovo Lee so odprli leta 1993 in ima okoli 1.500 moških zapornikov.

Po poročanju The New York Timesa državni uradniki po seriji smrtonosnih nemirov v tej ustanovi že leta obljubljajo, da bodo izboljšali tamkajšnjo varnost. Leta 2015 so zabodli dva policista, enega zapornika so ubili julija, še enega februarja. Leta 2013 je tamkajšnji upravnik Michael McCall dejal, da gre za najnevarnejši zapor v Južni Karolini.