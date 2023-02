V uporabo stopa mehanizem za omejevanje borznih cen plina

Zelo mil začetek zime je omogočil, da so bila podzemna skladišča plina v EU še januarja skoraj 90-odstotno zapolnjena, tudi zdaj, ob prehodu v zadnji del zime, so polna 66-odstotno.

Z današnjim dnem se v EU začenja uporabljati mehanizem za dinamično omejevanje cen zemeljskega plina pri 180 evrih na megavatno uro, o katerem so članice Unije dogovor po dolgotrajnih usklajevanjih dosegle decembra lani. V zadnjih mesecih so sicer zaradi mile zime in uspešne diverzifikacije oskrbe članic EU cene plina občutno padle.

Mehanizem se bo sprožil, če bo cena zemeljskega plina za mesec naprej na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF tri dni zapored presegala 180 evrov na megavatno uro. Obenem bo morala biti prav tako tri dni 35 evrov višja od cen utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na globalnih trgih.

Ko bo mehanizem sprožen, bo v veljavi najmanj 20 dni, če ga ne bo treba prej ustaviti ali dezaktivirati.

V katerih primerih bo mehanizem dezaktiviran?

Mehanizem bo samodejno dezaktiviran, če bo seštevek cene LNG in 35 evrov tri dni pod 180 evrov ali pa če bodo razglašene izredne razmere na regionalni ravni ali ravni EU glede oskrbe s plinom.

Predviden je tudi protokol ustavitve, o katerem bo ob posvetovanju s pristojnimi agencijami odločila Evropska komisija. Mehanizem bo ustavljen, če bo prišlo do tveganja za varnost dobav energije, finančne stabilnosti ali povečane porabe plina.

Mehanizem vključuje terminske pogodbe za plin za enega in tri mesece naprej ter za eno leto naprej tako na TTF kot na drugih plinskih borzah oziroma trgovalnih vozliščih v EU.

Ob pritisku velikega dela članic EU zaradi dodatne skokovite rasti cen plina po ruskem napadu na Ukrajino je Evropska komisija predlog mehanizma predstavila šele sredi lanskega novembra. Njen predlog je med drugim predvideval, da bi zgornjo mejo cene terminskih pogodb za zemeljski plin na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF postavili pri 275 evrih na megavatno uro.

Skladišča plina v EU so 66-odstotno polna

Članice so v nadaljevanju mehanizem zaostrile, a je usklajevanje trajalo več kot mesec dni, popolnega soglasja tudi na koncu ni bilo. Pozna določitev dinamične omejitve borzne cene plina je sprožila kar nekaj nezadovoljstva, tudi v Sloveniji, ki si je ves čas prizadevala za čim hitrejši dogovor o orodju za preprečitev prevelikih cenovnih nihanj.

Od dogovora o mehanizmu so sicer cene plina na TTF in drugih borzah močno padle. Obenem so članice večinoma uspešno nadomestile dobave ruskega plina po plinovodih.

Cena plina na TTF je tako trenutno le nekaj nad 50 evri na megavatno uro, potem ko je avgusta lani presegla celo 300 evrov. Še vedno pa je trikratnik cene z začetka leta 2021. Za naslednjo zimo je trenutno cena kljub opozorilom, da mora EU nadaljevati prizadevanja za ustrezno oskrbo, pri nekaj več kot 60 evrih.