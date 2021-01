V Trumpovem letovišču za novo leto množična zabava brez mask #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hardy, ki predstavlja floridsko 88. okrožje, je na Twitterju objavil dva posnetka zabave. Obenem je po pisanju STA zapisal: "Moji ljudje živijo tukaj. To je njihov dom in oni se bodo morali spoprijeti s posledicami zabave v Mar-a-Lagu, kjer se je morda širila okužba, potem ko sta mlajši (Donald Trump mlajši) in njegova žena odletela od tu z zasebnim letalom."

"Zakone je treba spoštovati"

V pismu pristojnim oblastem okrožja Palm Beach na Floridi je Hardy pozval h kaznim in zaprtju letovišča Mar-a-Lago, kar bi ob tovrstnih kršitvah doletelo podjetja na območju.

"Mar-a-Lago je klub. Klub je podjetje. Podjetja morajo upoštevati pravila glede nošenja mask v okrožju," je poudaril Hardy. Dodal je, da ve, da je predsednik vplivna osebnost in da je njegovo letovišče nehvaležna tarča, a zakone je treba spoštovati, še navaja STA.