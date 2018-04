V Trump Towerju zagorelo, ena oseba umrla

Foto: Reuters

Newyorška policija je sporočila, da je oseba, ki je umrla, 50-letni stanovalec Towerja, ki je živel v 50. nadstropju. Ko so ga odpeljali v bolnišnico, je bil v kritičnem stanju in je kasneje umrl. Ko so ga gasilci našli je bil nezavesten in še ne vedo, kaj je bil razlog za njegovo smrt.

Ogenj je dosegel50. nadstropje stavbe in so ga gasilci obvladali do 21. ure po lokalnem času, dve uri po tem, ko so prejeli klic o požaru. Ob gašenju se je poškodovalo šest agsilcev, a nihče nima smrtno nevarnih poškodb.

V času požara v stavbi ni bilo nobenega člana družine Trump.