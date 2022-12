V tem smučarskem središču ne boste več smeli kaditi

Les Gets je alpska občina v departmaju Zgornja Savoja v jugovzhodni Franciji. S 17. decembrom, ko so se v občini odprli vrata nove smučarske sezone, je Les Gets postal tudi prvo smučarsko središče v Evropi, ki je prepovedalo kajenja na območju celotne občine, piše CNN.

"Že nekaj let je minilo, odkar smo začeli deliti brezplačne žepne pepelnike, a se ni nič spremenilo glede tega, koliko cigaretnih ogorkov najdemo po koncu smučarske sezone," je novinarjem CNN dejal Benjamin Mugnier, direktor trženja v Les Getsu.

Čiščenje odvrženih ogorkov je bila kaplja čez rob

Zadnjo pomlad so v Les Getsu pripravili čistilno akcijo, v kateri je sto prostovoljcev pregledalo gorska pobočja, na katerih so med zimsko sezono smučarske proge. Našli so 3.000 cigaretnih ogorkov, še več pa jih je ostalo skritih. Takrat so se odločili za prepoved kajenja, je pojasnil Mugnier.

Na smučišča so tako postavili znake za prepoved kajenja, ki jo bodo nadzorovali občinski redarji. Podobna nekadilska smučarska središča že obstajajo v državah zunaj Evrope, kot so Japonska, Nova Zelandija in Kanada.