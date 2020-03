V Švici že deset tisoč okuženih: "Situacija je zelo resna." #video

Ukrepi zaradi novega koronavirusa so v Švici podobni kot v Sloveniji, a kljub temu število okuženih narašča še hitreje kot v Italiji. Teden dni nazaj so napovedovali celo razpad enega najbolje organiziranih zdravstvenih sistemov na svetu, na pomoč so vpoklicali osem tisoč vojakov, državljani bodo v samoizolaciji še vsaj 3 tedne. Hud šok je doživelo tudi gospodarstvo. Kakšno je stanje v eni sicer najbogatejših držav?

Iz Švice pa sta se posebej za Planet TV oglasila Slovenca, ki tam živita in delata že 5 let. Maja Žarković je ekonomistka in trenutno dela kot asistentka na katedri za Javne finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Baslu, Jan Bidovec pa dela kot specializant kirurgije v Kantonalni Bolnišnici Thun v Bernu. Sogovornika pripovedujeta o 12 urnih delovnikih, brez možnosti dopusta in v nenehnem stresu zaradi stika z okuženimi.

Situacija je zelo resna

Švica vsak dan beleži povečanje števila okuženih s koronavirusom, v naslednji tednih pa predvidevajo, da bo okuženih še več, je povedal Bidovec, ki tudi sam trenutno zdravi paciente s boleznijo covid-19. Covid-19. "Ukrepe tudi v Švici jemljemo zelo resno. Pri nas opravimo šest tisoč testiranj na dan, kar je tudi zelo veliko in imamo deset tisoč potrjenih primerov. Te številke so trenutno večje kot so v Italiji, tako da je situacija v Švici zelo resna," pojasnjuje Bidovec.

Tudi v Švici zdravstveni delavci delajo dolge ure. Foto: Reuters

Izredne razmere so razglasili 19. marca, samoizolacija naj bi veljala do 19. aprila, obstaja pa tudi velika možnost podaljšanja. "Trenutno v Švici veljajo zelo podobni ukrepi kot v Sloveniji, gre za prepoved zbiranja na javnih mestih. Če se zbere več kot 5 ljudi na istem javnem mestu jih lahko doleti kazen v višini 100 švicarskih frankov (okoli 94 evrov)," pa pravi Žarkovićeva.

Zaprti so bari, šole, restavracije, odprte pa le trgovine, pošte in bolnišnice, ki ob začetnem strahu sesutja zdravstvenega sistema, že izvajajo ukrepe zajezitve širjenja. "Izobražujemo medicinski kader, uspeli smo povečati število intenzivnih enot in število pacientov, ki jih lahko sprejmemo na intenzivne enote," razlaga Bidovec.

Tudi njim primanjkuje zaščitne opreme

Švica čuti velik primanjkljaj zaščitne opreme, močno se je spremenil delavnik zdravstvenih delavcev. "Nimamo dopustov, naš delovnih se je podaljšal iz deset ur na dvanajst ur. V pripravljenosti moramo biti vsak dan. Je pa tudi dodaten stres v bolnici, ko smo v stiku s pacienti, ki so okuženi," tako o delovnih razmerah pripoveduje Bidovec.

Ne samo v zdravstvo, takojšnje posledice so občutili tudi v gospodarstvu. "Švicarsko borzo je prizadela panika. Imamo seveda tudi težave z dobavno verigo zaradi gospodarskih motenj na Kitajskem," še razlaga Žarkovićeva.

Švica bo za pomoč gospodarstvu namenila skoraj 40 milijard evrov. Foto: STA

27 tisoč podjetij in 400 tisoč zaposlenih je že zaprosilo za nadomestek za brezposelnost. "Švica jamči 42 milijard švicarskih frankov (okoli 39 milijard evrov) gospodarske pomoči, to predstavlja nekje 25 odstotkov bruto domačega proizvoda. Ta pomoč je namenjena varovanju delovnih mest in tudi pomoči samozaposlenim," še pojasnjuje asistentka na tamkajšnji ekonomski fakulteti.

Po besedah Žarkovićeve je recesija po koncu krize neizogibna za vse države, a kljub temu še vedno ostajata pozitivna. "To priložnost bi izkoristil, da pozdravim vse kolege in zdravstvene delavce in vse prebivalce v Sloveniji, naj ostanejo hrabri in naj nadaljujejo z delom tako kot sedaj. Čeprav se sliši neverjetno, moramo sedaj stopiti skupaj tako, da za nekaj časa stopimo narazen," sta za konec še sklenila sogovornika.