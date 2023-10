V Švici parlamentarne volitve

Švicarji bodo danes volili 200 članov spodnjega doma parlamenta, potekal bo tudi prvi krog volitev 46 članov zgornjega doma. Morebitni drugi krog volitev za zgornji dom bo novembra, a ne v vseh kantonih na isti datum. Novoizvoljeni poslanci bodo 13. decembra izbrali sedem članov vlade.

Zaradi migrantske krize v Evropi je pričakovati, da se bo SVP, že zdaj najmočnejša parlamentarna stranka, še dodatno okrepila. Glede na zadnje javnomnenjske raziskave bi jo podprlo 28,1 odstotka Švicarjev. V primerjavi s prejšnjimi volitvami se največje izgube obetajo Zelenim. Tokrat bi zanje glasovalo 9,7 odstotka Švicarjev.

SVP je v volilni kampanji uspela uveljaviti temo migracij s plakati z gesli proti priseljencem in pozivi k zaprtju švicarskih meja ter mobilizaciji vojske. Med pomembnimi temami tokratne volilne kampanje so bili tudi visoki življenjski stroški, saj so inflacija in vse višji izdatki za zdravstveno zavarovanje Švicarje udarili po žepu. Te teme so tokrat zasenčile podnebne spremembe, ki so leta 2019 prispevale k velikemu volilnemu uspehu obeh zelenih strank.