V študentskem domu na Hrvaškem našli mrtvega študenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varaždinska policijska uprava je potrdila, da so v študentskem domu v Varaždinu našli truplo študenta. Gre za uporabnika doma, rojenega leta 1998, ki naj bi se po neuradnih informacijah predoziral z mamili. Truplo je našel sostanovalec.

Zjutraj je operativno-komunikacijski center policijske uprave v Varaždinu prejel obvestilo Zavoda za urgentno medicino Varaždinske županije, da so v študentskem domu našli mrtvega moškega. Na kraju dogodka so ugotovili, da je v sobi študentskega doma v Varaždinu 19-letnik našel truplo 24-letnika, s katerim je delil sobo.

Smrt je potrdil zdravnik ekipe zavoda za urgentno medicino. Prav tako je na kraj dogodka prišel mrliški oglednik, ta po pregledu trupla ni mogel z gotovostjo ugotoviti vzroka smrti.

Preiskavo je s pomočjo policistov opravil namestnik županijske državne tožilke v Varaždinu, odredil je tudi obdukcijo.

Šlo naj bi za predoziranje

Truplo nesrečnega mladeniča so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice Varaždin. "Po do zdaj zbranih obvestilih ni bilo ugotovljenih elementov, ki bi kazali na obstoj kaznivega dejanja," so sporočili s policije. Po neuradnih informacijah naj bi bil kriv čezmerni odmerek drog.

Informacijo je potrdil direktor dijaškega doma Nenad Miljas, ki je za Danas.hr povedal, da je truplo študenta našel sostanovalec in da je primer prevzela policija, več informacij pa bo znanih po njihovem ukrepanju. Za študente bodo organizirali psihološko pomoč.