Tik ob meji s Slovenijo našli truplo dojenčka

V nedeljo so okoli poldneva v Zagorju našli truplo dojenčka, poroča hrvaški Index. Kriminalistična preiskava še poteka.

Truplo so odkrili v vasi Hlevnica in ga prepeljali na obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave Krapina. Hlevnica leži tik ob meji s Slovenijo, deset kilometrov severozahodno od Krapine.

Kje natančno so mrtvega dojenčka našli, na policiji niso navedli. Neuradno pa naj bi truplo našli na prostem, še poroča hrvaški portal.

Policija dogodek še preiskuje, obdukcija pa naj bi natančno razkrila, kako in kdaj je dojenček umrl.