V strmoglavljenju helikopterja umrlo sedem ameriških vojakov

Na zahodu Iraka je danes strmoglavil helikopter s sedmimi ameriškimi vojaki na krovu. Kot je povedal predstavnik ameriške vojske, so vsi umrli. Šlo je za rutinski prevoz vojakov iz Iraka v Sirijo, iz Pentagona pa so sporočili, da ni videti, da bi bilo strmoglavljenje posledica sovražne dejavnosti.

Ameriški vojaški helikopter s pripadniki ameriške vojske. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

O strmoglavljenju helikopterja HH-60 pave hawk je poročal drug ameriški helikopter, ki ga je spremljal. Iraške varnostne sile in koalicijske sile so nato zavarovale območje.

Brigadni general Jonathan Braga je dejal, da tovrstne tragedije spomnijo na tveganja, s katerimi so vsakodnevno srečujejo ameriški vojaki in vojakinje pri služenju narodu.

Zahvalil se je iraškim varnostnim silam za takojšen odziv in pomoč. Identiteto pokojnih bodo objavili po tem, ko bodo obvestili svojce, je dodal.

Skrajneži v Iraku še vedno izvajajo smrtonosne napade

ZDA so imele v Iraku helikopterje in letala v operaciji proti džihadistični skupini Islamska država (IS), ki je leta 2014 nadzirala obsežna območja severno in zahodno od Bagdada.

Letalske napade so ameriške sile začele izvajati avgusta 2014, operacijo proti IS pa nato razširile še na sosednjo Sirijo ter v obeh državah v boju proti IS zagotavljale tudi orožje in urjenje.

Bagdad je zmago nad IS razglasil lani, vendar pa džihadisti v Iraku še vedno izvajajo smrtonosne napade.