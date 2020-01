V streljanju v Seattlu en mrtev, več ranjenih #video

Usually it’s a beautiful view, but not today. 2nd day in a row of gun violence in Seattle in the same area! Be safe out there..@komonews #seattleshooting pic.twitter.com/2LuxO6qTNh — Akshaya Venkat (@AkshayaVenkat_) January 23, 2020

Šefica policija v Seattlu Carmen Best je sporočila, da policisti v zvezi s streljanjem pri McDonald'sovi restavraciji nekaj ulic stran od priljubljene tržnice Pike Place Market iščejo več osumljencev. To je bilo že tretje streljanje na tem območju v slabih dveh dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bestova je povedala, da se je glede na izjave prič in posnetke nadzornih kamer incident zgodil, ko se je več ljudi pred McDonald'som sprlo in začelo streljati drug v drugega. Pri tem so krogle zadele več mimoidočih, piše STA.

Ranjen tudi devetletnik

"To ni bil naključni incident, vpletenih je bilo več ljudi," je povedala šefica policije. "Ljudje so izvlekli pištole, odjeknili so streli, ljudje so se razbežali v različne smeri," je dodala.

Oblasti so sporočile, da je pod streli padla ženska v 40. letih, sedem ljudi je bilo ranjenih, med njimi devetletni deček. Streljanje je izbruhnilo okoli 17. ure po krajevnem času, ko je bilo na območju polno nakupovalcev in ljudi, ki so se vračali iz služb, še piše STA.