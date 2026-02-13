V streljanju na univerzi Južna Karolina dva mrtva, en človek je ranjen

V streljanju na univerzi Južna Karolina sta bila v četrtek zvečer po lokalnem času ubita dva človeka, še eden pa je bil ranjen, je sporočila univerza. Dodala je, da kampus za zdaj ostaja zaprt, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Univerza je zaprla kampus okoli 21.15 v četrtek po poročanju o streljanju v stanovanju v študentskem kompleksu Hugine Suites," je sporočila univerza.

Zaradi streljanja je univerza za danes odpovedala pouk in študentom zagotovila pomoč svetovalcev, poroča ameriška tiskovna agencija AP.