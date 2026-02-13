Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
13. 2. 2026,
8.54

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
policija Južna Karolina streljanje

Petek, 13. 2. 2026, 8.54

49 minut

V streljanju na univerzi Južna Karolina dva mrtva, en človek je ranjen

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Ameriška policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

V streljanju na univerzi Južna Karolina sta bila v četrtek zvečer po lokalnem času ubita dva človeka, še eden pa je bil ranjen, je sporočila univerza. Dodala je, da kampus za zdaj ostaja zaprt, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Univerza je zaprla kampus okoli 21.15 v četrtek po poročanju o streljanju v stanovanju v študentskem kompleksu Hugine Suites," je sporočila univerza.

Zaradi streljanja je univerza za danes odpovedala pouk in študentom zagotovila pomoč svetovalcev, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Kanada, streljanje
Novice Za pokol v Kanadi osumljena 18-letnica, ki se je rodila kot moški
policija Južna Karolina streljanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.