V Srednjeafriški republiki so neznani storilci v ponedeljek približno 600 kilometrov severovzhodno od glavnega mesta Bangui napadli in ubili deset ljudi, med njimi je tudi otrok, je v sredo za lokalni radio povedal prefekt vzhodne province Haute-Kotto. Storilci napada še niso znani.

Ubitih je bilo pet taksistov z motornimi kolesi, ter pet drugih oseb, tudi otrok, je pojasnil prefekt Evariste Biguinindji. Potniki so potovali približno sto kilometrov, da bi se udeležili verskega festivala. Ko so se vračali, so postali žrtve napada.

Biguinindji je razglasil tridnevno žalovanje in prebivalce pozval, naj ostanejo mirni, medtem ko varnostne sile preiskujejo incident.

"Žrtve so zvezali in jim prerezali grlo"

Poslanec iz regije Bria Jacques Tafogo je dejal, da je šokiran nad nasilnim napadom. "Žrtve so zvezali in jim prerezali grlo. Prebivalci so v šoku," je povedal po telefonu za AFP.

Preiskava zločina še poteka, storilce še iščejo. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Zaradi nasilja bodo do petka stavkali taksisti z motornimi kolesi, je povedal Tafogo.

Regijo, bogato z rudninami, ki se nahaja v eni najrevnejših držav na svetu, sicer pestijo spopadi rivalskih milic, ki se borijo za nadzor nad prihodki od bogatih naravnih virov.