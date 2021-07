V skandinavskih državah vročinski val

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne samo pri nas, tudi v skandinavskih državah se spopadajo z vročinskim valom. Na Laponskem na severu Finske so v nedeljo namerili 33,5 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura po več kot sto letih. O temperaturnih rekordih poročajo tudi z Norveške in Švedske.

V mestu Kevo na severu Finske so v nedeljo zabeležili 33,5 stopinje Celzija. To je najvišja temperatura po rekordnih 34,7 stopinje leta 1914, navajajo tuje tiskovne agencije.

Na Finskem je bil sicer mesec junij najtoplejši od začetka meritev leta 1844. Povprečna temperatura je znašala 16,5 stopinje Celzija, s čimer so presegli rekord iz 50. let prejšnjega stoletja, so navedli na finskem meteorološkem uradu.

Najtoplejši junij doslej je bil tudi v švedski prestolnici Stockholm. Povprečna temperatura je bila 19,3 stopinje Celzija. Na nacionalni ravni pa je bil prejšnji mesec tretji najtoplejši junij doslej.

O rekordni temperaturi so v ponedeljek prav tako poročali iz regije Troms og Finnmark na severu Norveške. Izmerili so 34,3 stopinje Celzija. Vročinski val so letos zabeležili že v devetih od enajstih norveških regij.