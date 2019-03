V Singapurju v hotelskem požaru evakuirali več sto ljudi #video

V požaru, ki je danes izbruhnil v luksuznem hotelu Grand Hyatt v središču Singapurja, so iz stavbe evakuirali 500 ljudi, so sporočile reševalne službe. V požaru ni bil nihče poškodovan, vzrok pa še preiskujejo.

Kot je potrdila singapurska civilna zaščita (SDCP), jim je požar v hotelu uspelo pogasiti, še preden so prispeli gasilci. Zagorelo je v kuhinji in dim se je hitro razširil v prezračevalne naprave v restavraciji v drugem nadstropju, so potrdili predstavniki SDCP. Ogenj so uslužbenci hotela pogasili z ročnimi gasilniki, še preden so prispeli gasilci.

Že drugi požar letos

Gre za drugi požar v katerem od luksuznih hotelov v Singapurju letos. Februarja je požar izbruhnil v hotelu Carlton, evakuirati so morali približno tisoč gostov, k sreči pa ni bil nihče ranjen.