V Seattlu protestniki ustanovili avtonomno območje brez policije #video #foto

Na tem območju se že nekaj dni zbirajo protestniki, ki izražajo zahteve po ukinitvi policije. Protesti potekajo mirno, saj tam ni policistov, ki so svojo postajo zapustili na višku protestov proti policijskemu nasilju zaradi smrti Georgea Floyda v Minneapolisu, povzema STA.

Oboroženi moški od ljudi zahtevajo identifikacijo

Skrb pa vzbujajo poročila o oboroženih posameznikih, ki na barikadah od ljudi zahtevajo identifikacijo oziroma dokaz o bivališču, preden jim dovolijo, da odidejo domov. Televizija Fox News je poročala, da slišijo "anekdote" o tem, da oboroženi posamezniki v tem območju izsiljujejo lastnike podjetij in lokalov za posebno takso, piše STA.

Policistom naročili, naj se držijo stran

Mestne oblasti so policistom ukazale, naj se držijo stran, razen v primeru klica na nujno številko, česar pa doslej še ni bilo. Vmes pa se pripravljajo na pogajanja z "avtonomisti". Policija nima zakonske podlage za posredovanje proti oboroženim posameznikom, saj v državi Washington velja zakon, ki dovoljuje odkrito nošenje strelnega orožja, kar praviloma velja za puške, navaja STA.

Foto: Reuters

Trump je že v sredo tvitnil, da zahteva zakon in red, ker so Seattle preplavili "domači teroristi", ki jih po njegovem vodijo radikalno levi demokrati. V četrtek je dodal tvit z zahtevo demokratskemu predsedniškemu kandidatu Josephu Bidnu, naj pove "svojim levičarskim šefom", da se umaknejo.

Trump: Grde anarhiste je treba nemudoma ustaviti

V sredo je grozil guvernerju Washingtona Jayju Insleeju in županji Seattla Jenny Durkan naj prevzameta nadzor, ali pa bo za to poskrbel sam. "Iz radikalno levega guvernerja Insleeja in županje se delajo norca na način, kot ga naša velika država še ni doživela. Takoj ponovno prevzemite nadzor nad mestom. Če ga ne boste, ga bom jaz. To ni igra. Grde anarhiste je treba nemudoma ustaviti. Ukrepajte nemudoma," je skušal položaj na svoj način po pisanju STA umiriti Trump.

Foto: Reuters

Inslee je Trumpu na Twitterju odgovoril, da se človek, ki ni sposoben vladanja, nima kaj vpletati v zadeve Washingtona. "Nehaj tvitati," je tvitnil guverner. Županja Jenny Durkan je bila še bolj neposredna. "Zavaruj nas. Vrni se v svoj bunker," je tvitnila županja v spomin na čas, ko se je Trump pred protesti zatekel v bunker Bele hiše, kar je kasneje pojasnil kot inšpekcijo, še poroča STA.

Foto: Reuters

Večina Američanov podpira korenito policijsko reformo

Velika večina Američanov podpira korenito reformo policije, kot sta prepoved davljenja in rasnega profiliranja ter zahtevo po nošenju telesnih kamer, kaže zadnja anketa agencije Reuters in inštituta Ipsos. Za reforme so večinsko tudi republikanski volivci, poroča STA.