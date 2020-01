V Sarajevu zaradi slabega zraka razglasili alarm

V Sarajevu so zaradi izjemno velike onesnaženosti zraka danes razglasili alarm in prebivalcem odsvetovali zadrževanje na prostem, poroča portal Klix.ba. Mestne ulice so bile tako danes skoraj povsem prazne. Številni so se zatekli na okoliške planine, kot so Trebević, Bjelašnica in Jahorina.