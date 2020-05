V Sarajevu protest zaradi maše za hrvaške žrtve povojnih pobojev #foto

Zaradi pandemije novega koronavirusa letos ne bo množične spominske slovesnosti za hrvaške žrtve povojnih pobojev na Libuškem polju pri Pliberku. Ob 75. obletnici pa so danes tako tam kot na zagrebškem pokopališču Mirogoj položili vence. Maša je bila v katedrali v Sarajevu, spremljali pa so jo protesti.

Pri spomeniku na Libuškem polju je manjša delegacija častnega pliberškega voda položila vence v navzočnosti posebnega odposlanca hrvaške vlade in parlamenta, hrvaškega veleposlanika na Dunaju Daniela Glunčića, je poročal hrvaški radio. Pokrovitelj spominske slovesnosti je bil hrvaški parlament.

Predsednik sabora Gordan Jandroković pa je s hrvaškim ministrom za veterane Tomom Medvedom položil vence na pokopališču Mirogoj v Zagrebu. Jandroković je novinarjem dejal, da se spominjajo žrtev povojnih pobojev totalitarnega jugoslovanskega komunističnega režima.

Meni, da je spominsko slovesnost tudi prihodnje leto treba organizirati na Libuškem polju. Obenem je poudaril, da se je med slovesnostjo treba držati pravil in zavrniti poskuse relativizacije ustaškega režima. Avstrijske oblasti v zadnjih dveh letih na slovesnosti niso dovolile ustaške ikonografije in so kaznovale vse, ki so kršili avstrijske zakone o prepovedi povzdigovanja nacističnih in fašističnim režimov, kot je bila tudi Neodvisna država Hrvaška (NDH).

Tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović meni, da spominsko slovesnost v Pliberku zlorabljajo za povzdigovanja ustaškega režima, zato se je žrtvam povojnih pobojev poklonil v petek v Teznem. Hrvaški premier Andrej Plenković pa je z vladno delegacijo v petek položil vence pri skupnem grobišču žrtev povojnih pobojev pri Maclju ob meji s Slovenijo.

V Sarajevu več tisoč protestnikov

Mašo za hrvaške žrtve povojnih pobojev je medtem v sarajevski katedrali daroval nadškof in bosanski kardinal Vinko Puljić. Načrtovana je bila sicer za letošnjo slovesnost na Libuškem polju. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je je udeležilo le okrog 20 vernikov.

Policija BiH je že od zgodnjih jutranjih ur varovala središče mesta pri katedrali. Maša za hrvaške žrtve je namreč razburila javnost v Sarajevu, ki je večinoma opozorila na ustaško nasilje nad prebivalci Sarajeva med drugo svetovno vojno. Potekal je tudi miren protest, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi.

Protesti v Sarajevu: