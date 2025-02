Poudarki dneva:



9.20 V ruski rafineriji nafte po ukrajinskem napadu z droni izbruhnil požar

Rafinerija ruske družbe Lukoil je bila tarča ukrajinskih napadov že drugič v zadnjih dneh. Prvi napad se je zgodil v noči na petek.

Guverner regije Volgograd Andrej Bočarov je danes sporočil, da je bila rafinerija tarča obsežnega napada z droni, med katerimi so jih večino prestregli in sestrelili. Napadi niso zahtevali smrtnih žrtev.

Another week begins with fire for Russia’s oil industry, as overnight, drones strike the Astrakhan gas plant and the Lukoil refinery in Volgograd. The refinery has already been hit before.



Multiple explosions are heard at the sites. The fire rages. pic.twitter.com/IaObEizIEM