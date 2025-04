V ruskem napadu na ukrajinski Dnipro več mrtvih

V obsežnem ruskem napadu z brezpilotniki so bili ponoči v mestu Dnipro na vzhodu Ukrajine ubiti trije ljudje, še najmanj 30 je bilo ranjenih, med njimi trije otroci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah oblasti je ruska vojska mesto napadla v sredo pozno zvečer.

Pomembnejši poudarki dneva:



V obsežnem ruskem napadu z brezpilotniki so bili ponoči v mestu Dnipro na vzhodu Ukrajine ubiti trije ljudje, še najmanj 30 je bilo ranjenih, med njimi trije otroci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah oblasti je ruska vojska mesto napadla v sredo pozno zvečer. Med tremi smrtnimi žrtvami sta tudi deklica in starejša ženska, je sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak.

V napadu je bilo prizadetih več kot deset stavb, tako stanovanjskih kot javnih. Izbruhnilo je tudi več požarov, ki pa so jih že pogasili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Dnipru, ki je pred vojno štel približno milijon prebivalcev, je bil že v napadu pretekli teden ubit človek, osem pa je bilo ranjenih.

Ukrajinska mesta so vsakodnevno tarča ruskih napadov kljub prizadevanjem ZDA, da bi s pogajanji dosegli končanje več kot tri leta trajajoče vojne.

V nedeljo je bilo v ruskem raketnem napadu na mesto Sumi blizu meje z Rusijo ubitih 35 ljudi, več kot sto pa ranjenih. Napad je ostro obsodilo več svetovnih voditeljev, ki so Rusijo ob tem obtožili, da si ne želi miru.