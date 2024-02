V Rusiji zaradi udeležbe na shodih v spomin Navalnega obsojenih več kot 150 ljudi

Ruska sodišča so prejšnji konec tedna na zaporne kazni obsodila najmanj 150 ljudi, ki so bili pridržani na shodih v spomin na opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v kazenski koloniji. Na do 14 dni zapora so bili obsojeni zaradi kršenja stroge ruske zakonodaje, ki ureja proteste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Samo v Sankt Peterburgu so sodniki v soboto in nedeljo 154 ljudi obsodili na zaporne kazni do 14 dni, je razvidno iz odločitev, ki so jih objavila sodišča v drugem največjem ruskem mestu, poroča AFP.

Skupine za človekove pravice in neodvisni mediji so poročali o več podobnih obsodbah tudi v drugih mestih v Rusiji.

Policija pridržala več sto ljudi

Ruska policija je ta konec tedna pridržala več sto ljudi, ki so se udeležili spontanih shodov v spomin na Navalnega. V Rusiji so protesti v skladu s strogo zakonodajo s tega področja prepovedani in oblasti so v preteklosti že ostro zatrle zborovanja v podporo Navalnemu. Tudi v petek so moskovske oblasti javile, da so zaznale spletne pozive k shodom ter ljudi posvarile, naj se jih ne udeležujejo.

Navalni, najvidnejši kritik Kremlja, je v petek umrl med prestajanjem 19-letne zaporne kazni v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije. Številni zahodni voditelji, pa tudi ruski oporečniki so za njegovo smrt okrivili neposredno Kremelj, ki obtožbe zavrača.