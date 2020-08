V Rusiji eksplodirala bencinska črpalka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestu Volgograd je popoldne odjeknila eksplozija na bencinski črpalki v okrožju Traktorozavodski. Po prvih podatkih je ranjenih najmanj 13 ljudi, med njimi štirje gasilci. Po pisanju tujih medijev je eksplodirala točilna črpalka za gorivo.

Volgograd leži ob reki Volgi.

Silovito eksplozijo je pospremil močan pok, posledice eksplozije pa so čutili tudi prebivalci stanovanjskih hiš v bližini. Po navedbah očividcev so se tresla okna. Kot poročajo tuji mediji, je gasilcem uspelo požar delno omejiti. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje.