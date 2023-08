V Rovinju zaradi snemanja golih otrok pridržali 63-letnika

Hrvaška policija je v sredo pridržala 63-letnega kanadskega državljana, ki je ob bazenu naturističnega kampa v Rovinju snemal gole otroke, so danes sporočili z istrske policijske uprave. Kamero je skril v termovko. Sumijo ga posedovanja otroške pornografije in je že v priporu. To je že drugi primer nezakonitega snemanja golih otrok v Rovinju v zadnjem tednu.

Sumljivo vedenje 63-letnika so v sredo okoli 19. ure opazili gostje kampa. Moški se je zadrževal ob bazenu s toboganom, kjer so se igrali otroci, pri sebi pa je imel mobilni telefon in termovko. Ko so pristopili do njega, je začel bežati, a jim ga je uspelo ujeti. Poklicali so policijo, ta pa ga je pridržala zaradi suma, da je snemal gole otroke.

Policisti so pri osumljencu, ki se je pri begu lažje poškodoval, našli mobitel in termovko, v kateri je bila skrita kamera. Med preiskavo so odkrili obremenilne vsebine in ga v četrtek zvečer priprli, so še sporočili iz istrske policijske uprave.

Pred tednom dni pridržali 47-letnega Romuna

Hrvaška policija je v Rovinju že pred tednom dni zaradi suma posedovanja otroške pornografije pridržala 47-letnega romunskega državljana, ki je prav tako snemal gole otroke na bazenu v kampu.

Istrska policijska uprava je danes spomnila, da se je letos vključila v kampanjo Sonce ni edino, česar se moramo paziti na plaži, ki ozavešča o problematiki fotografiranja in snemanja golih otrok na plažah in kopališčih.