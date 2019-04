Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzrok eksplozije in škodo še ugotavljajo. Foto: Reuters

V Rafineriji nafte pri hrvaški Reki je danes okoli 13. ure odjeknila eksplozija v jašku oziroma znotraj sistema kanalizacije med dvema tamkajšnjima obratoma, Toping in Platforming.

Kot so sporočili iz Ine, poškodovanih ni bilo, dela so ustavili, zaposlene pa evakuirali. Vzrok eksplozije in škodo še ugotavljajo.