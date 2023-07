V reki opazili hladilnik, v njem so odkrili srhljivo vsebino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hladilniku, ki ga je nekdo odvrgel v rečni kanal v belgijskem mestu Liege, so našli dele telesa. Zato je tožilstvo danes odprlo preiskavo o umoru. Na državnem tožilstvu v Liegeu so poudarili, da je zdaj najpomembnejša identifikacija žrtve, da bi ugotovili morebitno povezavo s primerom pogrešane osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalec tega mesta na vzhodu Belgije je po poročanju lokalnih medijev poklical policijo, potem ko je v rečnem kanalu v predmestju Liegea videl hladilnik.

Šlo naj bi za dele ženskega telesa

Policija ga je iz kanala spravila na kopno, ko ga je odprla, pa je v njem zagledala srhljivo vsebino: dve roki in dve nogi, je za AFP povedala tiskovna predstavnica državnega tožilstva Catherine Collignon. Po prvih podatkih na podlagi nohtov in nakita menijo, da gre za dele ženskega telesa.

V preiskavi bodo poskušali ugotoviti, ali so hladilnik odvrgli v kanal iz avtomobila, z mostu ali s čolna. Po velikem in širokem Albertovem kanalu, ki povezuje Liege in pristaniško mesto Antwerpen na severu države, plujejo tudi večje rečne ladje.