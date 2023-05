Na Reki grozila z bombami, cilj so bili milijoni evrov

Moška, osumljena, da sta na območju Reke podtaknila več eksplozivnih naprav, sta od trgovskih središč in hotelov z bombnimi grožnjami poskušala izsiliti več milijonov evrov, je danes na novinarski konferenci na Reki sporočila policija. Povedali so še, da ju sumijo tudi nedovoljenega posedovanja in proizvodnje orožja.

Eden od osumljencev je nemški državljan, drugi pa ima nemško in hrvaško državljanstvo. Policija ne izključuje možnosti, da sta bila pri svojem delovanju povezana še s kom.

Policisti so ju pridržali v noči na nedeljo pred trgovskim središčem na območju Kostrene pri Reki zaradi suma, da sta pred tem v bližini trgovskega središča Pećine podtaknila bombo, ta je nato eksplodirala. Danes so ju zaslišali na reškem državnem tožilstvu.

Kot je na novinarski konferenci sporočila policija, sta moška od aprila domnevno storila več hudih kaznivih dejanj.

Prvo naj bi se zgodilo v Opatiji, kjer sta od trgovskega središča z grožnjami poskušala izsiliti več milijonov evrov v kriptovalutah. Kaznivega dejanja jima ni uspelo izvesti, uspelo pa jima je podtakniti bombe pred trgovska središča. Policija poudarja, da ljudje zaradi hitrega ukrepanja policistov niso bili ogroženi v nobenem primeru.

Grozila tudi v Nemčiji

Osumljenca sta po navedbah policije podobna ali enaka kazniva dejanja zagrešila tudi na ozemlju Nemčije. Po njihovih ugotovitvah je bil njun motiv izključno premoženjska korist. Za enega od njiju je bil že prej izdan evropski nalog za prijetje.

Kriminalistična preiskava je potekala v sodelovanju s hrvaškim državnim tožilstvom, zaradi zapletenosti primera pa je šla v več smeri, je pojasnila policija.

Na novinarski konferenci so povedali še, da osumljenca odlično poznata sofisticirane tehnologije ne le za izvajanje kaznivih dejanj, temveč tudi za prikrivanje sledi. Dele za eksplozivne naprave sta kupovala prek temnega spleta, žrtvam pa sta grozila in jih izsiljevala prek elektronske pošte.

Dodali so, da česa takšnega, z vidika sofisticirane tehnologije in znanja storilcev, na Hrvaškem še niso videli. "To je bil velik izziv za nas, zadovoljni smo, da nam je uspelo rešiti primer," so poudarili.