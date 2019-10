V protestih v Iraku 30 mrtvih in več kot 2.300 ranjenih #foto #video

V Iraku so se v petek nadaljevali novi protesti proti korupciji in zlorabi oblasti v državi. V nasilju, ki je spremljalo petkove proste, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 30 ljudi, več kot 2.300 jih je bilo ranjenih.

V prestolnici Bagdad so protestniki ponovno poskušali vdreti v še posebej varovano zeleno območje, kjer so številne vladne ustanove in tuja veleposlaništva. Iraške varnostne sile so odgovorile z uporabo solzivca, ostrega streliva in gumijastih nabojev.

Samo v Bagdadu je po navedbah omenjene komisije umrlo najmanj osem ljudi, ranjenih je bilo skoraj 1.500 protestnikov. Preostale smrtne žrtve so iz provinc Majsan, Di Kar in Al Mutana na jugu države.

Protesti v Bagdadu in drugih predelih države, ki so se začeli ob začetku meseca, so pred tem že zahtevali 157 smrtnih žrtev.