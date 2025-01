V požaru v smučarskem središču umrlo deset ljudi

Požar je izbruhnil v hotelu v smučarskem središču Kartalkaya danes zjutraj ob 3.27 po lokalnem času, je na omrežju X sporočil Yerlikaya.

Požar v 12-nadstropnem hotelu Grand Kartal, ki je bil približno 90-odstotno zaseden, je izbruhnil v restavraciji in se je hitro razširil. Več kot 200 gostov in osebje hotela so evakuirali.

🇹🇷 A fire at a ski resort hotel in Bolu, Turkey, has claimed the lives of three people and injured 11 others. pic.twitter.com/JXDMWWQR9O