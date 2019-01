V požaru dveh tankerjev blizu Krima deset mrtvih

Deset ljudi je umrlo, ko je na dveh tankerjih v Črnem morju blizu polotoka Krim izbruhnil ogenj. Požar na tankerjih, ki sta plula pod zastavo Tanzanije, je izbruhnil, ko so z enega na drugega pretovarjali gorivo, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik ruske agencije za pomorski in rečni transport Aleksej Kravšenko.

Dodal je, da reševalna operacija poteka in da so 14 članov posadke našli žive.

Na ladjah Kandy in Maestro sta bili posadki z državljani Indije in Turčije. Nesreča se je zgodila blizu Kerškega preliva, ki je v središču zadnjih napetosti med Ukrajino in Rusijo, ki si je leta 2014 priključila ukrajinski krimski polotok.

Novembra lani je Rusija streljala in zasegla tri ukrajinske ladje v tem prelivu, ko so iz Črnega morja hotele vpluti v Azovsko morje. To je bil prvi vojaški incident med Kijevom in Moskvo od ruske priključitve Krima in izbruha konflikta v vzhodni Ukrajini s proruskimi uporniki leta 2014.