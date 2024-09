V poplavah in plazovih na Japonskem umrlo šest ljudi

V prefekturi Išikava na vzhodu Japonske je v poplavah in zemeljskih plazovih, ki so jih povzročile obilne padavine, umrlo šest ljudi, deset jih pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med najhuje prizadetimi v tokratnih poplavah sta mesti Vajima in Suzu. Obe še okrevata po silovitem potresu z magnitudo 7,5, ki je 1. januarja opustošil območje in zahteval 236 smrtnih žrtev. V teh mestih je po poročanju lokalnih medijev v nedeljo padlo več padavin, kot jih običajno zabeležijo v vsem septembru.

Bregove je prestopilo več deset rek, zaradi česar so zaprte številne ceste, več kot sto naselij v prefekturi je bilo odrezanih od sveta. Voda je med drugim zalila začasna bivališča, zgrajena za ljudi, ki so v novoletnem potresu izgubili domove.

Umrlo je šest ljudi

V poplavah in zemeljskih plazovih je po dosedanjih podatkih umrlo šest ljudi. Dve smrtni žrtvi so našli v bližini predora v mestu Vajima, ki ga je prizadel zemeljski plaz. Eden od njiju je bil gradbeni delavec, ki je popravljal cesto.

Japonska meteorološka agencija je v soboto za Išikavo izdala najvišjo stopnjo opozorila. V nedeljo jo je znižala, a so oblasti pozvale k nadaljnji previdnosti, saj naj bi se nalivi nadaljevali še do danes opoldne po krajevnem času.

V štirih mestih v prefekturi so zaradi ujme konec tedna evakuirali več kot 40 tisoč ljudi. Še 16 tisoč prebivalcev v prefekturah Nigata in Jamagata severno od Išikave so pozvali, naj zapustijo domove.