Policija v Parizu ustrelila napadalca, ta je pred tem z nožem ranil štiri osebe #foto

Pariški policisti so danes ustrelili moškega, ta je pred tem v parku v predmestju francoske prestolnice Villejuif z nožem napadel več mimoidočih. Pri tem je en človek umrl, trije so bili ranjeni. Policisti so napadalca ubili.