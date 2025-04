Pomembnejši dogodki dneva:



10.30 V novih ruskih napadih na Ukrajino več ranjenih

Peking je danes kot popolnoma neutemeljene zavrnil navedbe Kijeva, da se v ruskih enotah proti Ukrajini bori veliko kitajskih državljanov. Potem ko je Kijev v torek sporočil, da so dva zajeli, je Kitajska pozvala svoje državljane, naj se izogibajo sodelovanju v vojnah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kitajska trenutno izvaja preverjanja z Ukrajino v zvezi s to zadevo," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Kot je dodal, je "kitajska vlada vedno prosila svoje državljane, naj se izogibajo območij oboroženih spopadov, naj se izogibajo vpletenosti v kakršne koli oblike oboroženih spopadov in še posebej, naj se izogibajo sodelovanju v vojaških operacijah katere koli strani".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek sporočil, da so ukrajinske sile v regiji Doneck na ukrajinskem ozemlju zajele dva kitajska državljana, ki sta se borila v vrstah ruskih enot. Zahteval je pojasnilo Pekinga.

Kot je dodal, je po informacijah ukrajinskih obveščevalcev v vrstah ruskih oboroženih sil "še veliko več kitajskih državljanov". Svojo objavo je opremil s kratkim videoposnetkom, ki prikazuje enega od domnevno zajetih Kitajcev.

V Pekingu so danes to trditev zavrnili kot "popolnoma neutemeljeno".

Kitajska je sicer redno tarča obtožb Zahoda, da Rusiji z zagotavljanjem materiala in vojaške tehnologije omogoča nadaljevanje vojne v Ukrajini. V Pekingu so to večkrat zanikali in vztrajajo, da je Kitajska v vojni nepristranska.

Moskva in Peking sta sicer od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 dodatno poglobila politično, vojaško in ekonomsko sodelovanje.

V mestu Dnipro na jugovzhodu Ukrajine je bilo v napadu brezpilotnih letal poškodovanih več stanovanjskih zgradb, ranjenih je bilo 14 ljudi, od tega eden huje, je na Telegramu sporočil guverner Sergej Lisak. Po navedbah župana Dnipra Borisa Filatova je bilo tarča napadov pet stanovanjskih blokov.

Dnipro, Ukrajina Foto: Reuters

V Kramatorsku na jugovzhodu Ukrajine so bili v "množičnem napadu ruskih brezpilotnih letal" ranjeni najmanj trije ljudje, med njimi 11-letni otrok, so sporočile lokalne oblasti.

V Harkovu na vzhodu države so bili po podatkih regionalnega tožilstva v napadu približno dvajset ruskih brezpilotnih letal na stanovanjske stavbe in industrijske objekte ranjeni trije ljudje.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je nad zahodom in jugom države sestrelilo 158 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Ukrajinski predsednik Zelenski je po petkovem ruskem napadu na Krivi Rog, v katerem je bilo ubitih 20 ljudi, med njimi devet otrok, opozoril, da število ruskih zračnih napadov na Ukrajino narašča, kar po njegovem kaže, da mednarodni pritisk na Moskvo ni zadosten in da Rusija ne želi premirja. Izrazil je tudi obžalovanje zaradi odsotnosti odziva ZDA na zavračanje premirja v Ukrajini s strani Moskve.

V Moskvi sicer poudarjajo, da dogovor o premirju v Ukrajini podpirajo, a opozarjajo na neodgovorjena vprašanja glede izvajanja sporazuma. Ob nadaljevanju napadov na Ukrajino v Kremlju zatrjujejo, da ruske sile ne ciljajo civilne infrastrukture.