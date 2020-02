Strelski napad je izvedel 51-letni domačin. Lokalna policija navaja, da je šlo za zaposlenega v pivovarni, v kateri je bilo med napadom okrog tisoč ljudi. Poleg petih smrtnih žrtev je bilo več ljudi ranjenih, poroča STA.

Ameriški mediji so poročali, da je bil strelec zaposlen v pivovarni in odpuščen v sredo, nekaj ur pred strelskim napadom. Strelec naj bi ukradel oznako z imenom drugega uslužbenca, se vrnil v pivovarno in začel streljati.

Trump ga je označil za zlobnega morilca

Foto: Reuters Podjetje, ki se je do lani imenovalo MillerCoors, je prevzela kanadska pivovarna Molson in začela izvajati varčevalne ukrepe. Sedež podjetja v Severni Ameriki se je preselil iz Denverja v Chicago, načrtovali pa so ukinitev do 500 delovnih mest.

Predsednik ZDA Donald Trump je strelca na novinarski konferenci o koronavirusu v Washingtonu označil za zlobnega morilca ter izrazil sožalje žrtvam in njihovim družinam v Milwaukeeju.

Podobnih množičnih strelskih napadov je bilo v ZDA lani 417, pod predsednikom Trumpom pa ni nobene možnosti za ukrepe proti orožju, saj računa na predvolilno podporo orožarskih lobijev v ZDA. Nekaj več možnosti je v primeru izvolitve demokrata na položaj predsednika, kar glede na trenutne obete ni zelo verjetno.