V New Hampshiru najbolj odmeva uvrstitev senatorke slovenskih korenin

Po uvodnih izidih sinočnjih strankarskih volitev za izbiro predsedniškega kandidata demokratske stranke v ameriški zvezni državi New Hampshire so se najbolje odrezali senator Bernie Sanders, župan Pete Buttigieg in senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, poleg preostalih pa je razočaran tudi nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden.

Po 80 odstotkih preštetih glasov jih je Bernie Sanders osvojil 26 odstotkov, Pete Buttigieg 24,3 odstotka in Amy Klobuchar 19,4 odstotka. Na četrtem mestu je bila senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren z 9,4 odstotka glasov in šele na petem mestu Joe Biden z okrog 8,5 odstotka glasov, poroča STA.

Preostali kandidati so daleč zadaj, po ocenah analitikov pri ameriških medijih pa bo od 24 delegatskih glasov za nacionalno konvencijo stranke poleti v Milwaukeeju, ki so na voljo v New Hampshiru, osem glasov dobil Sanders, sedem Buttigieg in šest Klobucharjeva. Preostali trije se bodo še razdelili.

Skupaj z rezultati s strankarskih zborovanj v Iowi pretekli teden to pomeni, da ima Buttigieg zdaj skupaj 21 delegatov, Sanders 20, Warrenova osem, Klobucharjeva sedem in Biden šest. Iz vseh ZDA je na voljo 3.979 delegatov, ki jih demokrati delijo proporcionalno, kar pomeni, da bo tekma za izbiro njihovega predsedniškega kandidata izjemno dolga, pojasnjuje STA.

Iz kampanje že izstopila dva kandidata

Od nadaljevanja kampanje sta po New Hampshiru že odstopila poslovnež Andrew Yang in zvezni senator iz Kolorada Michael Bennet, prvi pa se je s simbolično zmago lahko hvalil nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg, ki niti ni bil uvrščen na glasovnico, navaja STA.

V New Hampshiru tradicionalno že okrog 60 let najprej volijo v zdaj že skoraj praznem zaselku Dixville Notch, kjer je Bloomberg dobil tri glasove volivcev, po enega pa sta si razdelila zmagovalca strankarskih zborovanj Iowe Sanders in Buttigieg.

Bloombergu je k prepoznavnosti v torek malce pomagal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je nekdanjega župana kritiziral, da je na položaju podpiral sporno politiko newyorške policije "ustavi in preišči". Ta je prizadela predvsem pripadnike temnopolte manjšine.

Senator Bernie Sanders je osvojil največ glasov. Foto: Reuters Trumpova kritika bi lahko zvenela resno, če tudi sam ne bi še bolj odločno podpiral preiskav temnopoltih povsem brez utemeljenega razloga. Bloomberg se je za svojo podporo politiki opravičil lani novembra, Trumpa pa je v torek obtožil, da s svojim rasizmom in sovraštvom deli državo, poroča STA.

Bloomberg stavi na super torek

Bloomberg razen treh glasov v zaselku v New Hampshiru ni dosegel odmevnega rezultata, na več pa jih računa šele po strankarskih zborovanjih v Nevadi in volitvah v Južni Karolini na tako imenovani super torek, 3. marca, ko bodo volivci izbirali v 15 državah.

Dobra uvrstitev Sandersa in Buttigiega v New Hampshiru je bila po Iowi pričakovana, zato najbolj odmeva tretje mesto Klobucharjeve skupaj s slabima izidoma Warrenove in Bidna.

Klobucharjeva je imela zaradi tega kar zmagoslavni nagovor podpornikov, ki jih je opozorila na svojo trdoživost in vztrajnost. To je nakazala že lani z razglasitvijo kampanje sredi snežnega meteža v Minnesoti.

Izidi v Iowi in New Hampshiru pomenijo malo

Klobucharjeva skupaj z Buttigiegom in Bidnom, kmalu pa tudi Bloombergom pobira glasove bolj sredinsko opredeljenih demokratov, Sanders in Warrenova pa levice. Izidi v Iowi in New Hampshiru so izrisali uvodno podobo tekme, pomenijo pa le malo.

Obe državi sta namreč izrazito beli, primanjkuje pa temnopoltih volivcev ter Latinoameričanov, ki so trdna demokratska baza. Temnopolti bodo prišli do izraza 29. februarja v Južni Karolini, Latinoameričani pa že 22. februarja v Nevadi. Razen Bidna preostali pri obeh manjšinah še ne uživajo veliko zaupanja.

90 odstotkov demokratskih volivcev New Hampshira nezadovoljnih s Trumpom

Vzporedne ankete strankarskih volitev v New Hampshiru so pokazale, da je 90 odstotkov demokratskih volivcev New Hampshira nezadovoljnih s Trumpovo vlado, od tega jih je 81 odstotkov jeznih. Večina si bolj želi nekoga, ki bo premagal Trumpa, kot pa nekoga, s katerim se strinjajo o politiki. Kar 80 odstotkov udeležencev volitev je povedalo, da bodo podprli kogarkoli proti Trumpu.

Razen Trumpa je za večino volivcev na prvem mestu zdravstvo, sledijo podnebne spremembe, razlike v dohodkih in zunanja politika. Demokratski volivci so ob tem večinoma zadovoljni s svojim finančnim položajem, 60 odstotkov jih podpira splošno javno zdravstvo namesto zasebnega, dve tretjini pa podpirata tudi javno financiranje šolanja na javnih univerzah.

Kar polovica demokratskih volivcev se je odločila, koga bo podprla, šele v zadnjih nekaj dnevih, kar je dvakrat več kot leta 2016. Okrog 40 odstotkov se jih želi vrniti v čase politike predsednika Baracka Obame, prav toliko si jih želi novih bolj levih politik.

Polovica volivcev meni, da lahko tudi ženska premaga Trumpa, 30 odstotkov jih meni, da bo ženska Trumpa premagala težje kot moški, le deset odstotkov pa jih meni, da ga bo ženska lažje ugnala kot moški.

Strankarske volitve so imeli tudi republikanci, pri katerih je že uvodoma kazalo na premočno zmago Trumpa nad nekdanjim guvernerjem Massachusettsa Williamom Weldom, ki bo v najboljšem primeru osvojil okrog deset glasov, več kot deset drugih neznanih kandidatov bo osvojilo največ tri odstotke, ostalo pa bo šlo Trumpu, sklene STA.