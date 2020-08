V nesreči potniškega letala na jugu Indije najmanj 18 mrtvih

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode#AirIndia

Reševalno akcijo so končali, poškodovani pa so v bolnišnicah, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Boeing 737, ki je prispel iz Dubaja, je med monsunskim deževjem zdrsnil s konca pristajalne steze, ki je bila mokra, in se na letališču prelomil na dva dela, so sporočile pristojne oblasti. Na letalu so bili Indijci, ki so se vračali v domovino, potem ko so ostali ujeti v zalivskih državah med pandemijo novega koronavirusa, piše STA.

Na krovu je bilo 184 potnikov, vključno z desetimi otroki, šest članov posadke in dva pilota, ki sta v nesreči umrla. V nesreči so umrli tudi štirje otroci.

Minister za civilno letalstvo Hardeep Singh Puri je tvitnil, da je letalo med dežjem zdrsnilo in nato padlo v jarek, preden se je prepolovilo. Preiskava poteka. Po poročanju lokalnih medijev so našli tudi črni skrinjici, piše STA.

Indijski premier Narendra Modi je izrazil sožalje svojcem umrlih, poškodovanim pa je zaželel hitro okrevanje.

Letala ni zajel ogenj

Mediji so poročali, da so ljudi z letala lahko rešili, ker letala ni zajel ogenj.

V Indiji je sicer trenutno vrhunec monsunskega obdobja. Zaradi obilnih padavin se v državi soočajo s poplavami in zemeljskimi plazovi.

Zadnja večja nesreča se je v tej državi zgodila leta 2010, ko je letalo boeing 737-800 družbe Air India Express prav tako zdrsnilo s steze in zgorelo v plamenih. Umrlo je 158 ljudi, osem pa jih je preživelo, še piše STA.