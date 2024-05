V Nemčiji zadnja leta beležijo trend porasta števila naturalizacij. Kot je na spletni strani objavil Destatis, se je število naturalizacij v letu 2023 v primerjavi z letom prej povečalo za 19 odstotkov, potem ko se je že leta 2022 v primerjavi z letom prej povečalo za 28 odstotkov.

Lani so nemško državljanstvo prejeli ljudje 157 različnih narodnosti, najpogosteje državljani Sirije, Turčije, Iraka, Romunije in Afganistana. Te države skupaj predstavljajo več kot polovico vseh naturalizacij.

V povprečju mlajši od Nemcev, manjši delež žensk

Naturalizirani državljani so bili v povprečju stari 29,3 leta in so torej bistveno mlajši od celotne populacije. Delež žensk med naturaliziranimi državljani je bil s 45 odstotki nižji kot v celotnem prebivalstvu.

Nekdanji sirski državljani zastopajo največjo skupino naturaliziranih državljanov, saj predstavljajo več kot tretjino vseh naturalizacij.

Vojne vplivajo na prošnje za naturalizacijo

Število naturalizacij Ukrajincev se je leta 2023 povečalo za šest odstotkov na 5900, potem ko se je od leta 2021 do leta 2022 po ruski invaziji na Ukrajino skoraj potrojilo s 1900 na 5600. Naturalizacije ukrajinskih državljanov so lani predstavljale tri odstotke vseh naturalizacij.

Za nemško državljanstvo je zaprosilo tudi veliko Izraelcev nemškega porekla. Število prošenj se je močno povečalo po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, poročajo nemški mediji.

Samo od januarja do aprila letos so nemške oblasti prejele 6869 takšnih vlog, izhaja iz podatkov zveznega urada za upravo. V lanskem letu je bilo takih vlog 9129, v letu 2022 pa 5670.