V Nemčiji razkrili več kot 400 pripadnikov pedofilske mreže

Vodja preiskovalne skupine Michael Esser je dejal, da osumljenci prihajajo iz vseh družbenih slojev. "Svoje delo so opravljali povsem normalno in v njihovem delovnem okolju ni bilo nobenih znakov, da so zagrešili takšna dejanja," je dejal Esser.

Preiskovalci so navedli, da je bila večina otrok žrtev zlorabe v okviru družine. Žrtve so bile stare od manj kot leta do 17 let, najmlajša žrtev posilstva pa je bila v času zločina stara le tri mesece.

Preiskave pokazale na obsežno mrežo pedofilov

Primer Bergisch Gladbach se je začel leta 2019 z aretacijo osumljenca, znanega kot Jörg L. Policija je med preiskavo primera naletela na obsežno mrežo pedofilov, ki so zlorabljali otroke in slike zločinov delili v spletnih klepetalnicah in na forumih, kar je privedlo do ene od največjih preiskav spolnih zlorab otrok v Nemčiji doslej.

Minister za pravosodje dežele Severno Porenje-Vestfalija Peter Biesenbach je lani sporočil, da so preiskovalci naleteli na 30 tisoč morebitnih osumljencev, povezanih z mrežo.

Jörg L. je bil oktobra 2020 obsojen na 12 let zapora, ker je svojo hčerko spolno zlorabljal od njenega tretjega meseca starosti. Bil je spoznan za krivega več deset zlorab in posilstev otrok ter distribucije otroške pornografije, ki je večinoma vključevala njegovo hčerko.

Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več hudih primerov spolne zlorabe otrok. Vlada se je v okviru boja proti zlorabam otrok leta 2020 dogovorila o strožjih kaznih za uporabo in izmenjavo otroške pornografije.