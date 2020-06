V Nemčiji za celoten okraj uvedli karanteno, kot je veljala pred tedni

"Prvič v Nemčiji bomo za celoten okraj vrnili ukrepe, kakršni so veljali pred več tedni," je danes naznanil ministrski predsednik dežele Severno Porenje - Vestfalija Armin Laschet. Izbruh v okraju Gütersloh je po njegovih besedah največji tako v deželi kot v vsej državi, a kot je poudaril, gre v veliki večini primerov za zaposlene v obratu Tönnies, poroča STA.

Izmed sedem tisoč delavcev so prisotnost novega koronavirusa doslej potrdili pri nekaj več kot 1500. Okuženih, ki niso zaposleni v obratu, je zgolj 24, bodo pa oblasti v prihodnjih dneh močno okrepile in razširile testiranje, besede Lascheta povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na območju živi 370 tisoč ljudi

Omejevalni ukrepi bodo znova – za zdaj do 30. junija – veljali za celoten okraj Gütersloh, na območju katerega živi okrog 370 tisoč ljudi. Ukrepi med drugim zajemajo zaprtje telovadnic, kinodvoran in barov ter odpoved številnih kulturnih dogodkov. Šole in vrtce so zaprli že pred tem.

Zaposleni v podjetju so že nekaj dni v karanteni. Da bi zagotovili njeno dosledno upoštevanje, so oblasti na območje napotile okrog 300 policistov, je še povedal Laschet.

Nemčija je bila deležna številnih pohval zaradi svojega odziva na epidemijo, a v zadnjem času se krepi zaskrbljenost zaradi vnovičnega naraščanja okužb, piše STA.

"Drugi val je še mogoče preprečiti"

Vodja nacionalnega inštituta za javno zdravje Robert Koch Lothar Wieler je danes za novinarje dejal, da obstaja tveganje drugega vala, a je optimističen, da ga je še mogoče preprečiti. Oblasti namreč izpostavljajo, da novi izbruh ostaja lokaliziran.

Stopnja širjenja okužb, ki pove, koliko ljudem okužena oseba prenese virus, je trenutno v Nemčiji 2,76. Za uspešno nadzorovanje širjenja bolezni mora biti ta stopnja nižja od ena, pojasnjuje BBC.