Nemčija, Portugalska in Slovenija predstavile program predsedovanja

Nemčija, Portugalska in Slovenija so danes predstavile program 18-mesečnega predsedujočega tria. Državni sekretar za zadeve EU Gašper Dovžan je opozoril na številne izzive pri pripravah na predsedovanje Svetu EU zaradi pandemije covid-19, tudi na potrebo po pripravi alternativnega scenarija. Zaradi pandemije smo vsi še vedno v krču, je poudaril.

Nemčija bo predsedovanje Svetu EU za šest mesecev prevzela julija, sledila bo Portugalska, Slovenija pa bo predsedovala v drugi polovici prihodnjega leta, in sicer drugič po vstopu v unijo. Prvič je predsedovala v prvi polovici leta 2008. Bila je prva novinka iz širitvenega vala leta 2004, ki je predsedovala Svetu EU, piše STA.

"Program je kompromis, ki izraža poglede vseh. Niso vsi izpostavljeni vidiki za vse države enako pomembni. Načeloma je dovolj širok, da bo omogočal nekatere nacionalne specifike v okviru šestmesečnega programa," je povedal državni sekretar Gašper Dovžan v pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju ob robu zasedanja ministrov EU za evropske zadeve.

Poudaril je, da je bilo treba program v preteklih treh mesecih znova pregledati v luči koronske krize, zlasti s ciljem izboljšanja pripravljenosti unije na prihodnje krize. Sicer pa bo prva in najpomembnejša stvar po Dovžanovih besedah seveda prihodnji večletni proračun unije, saj načrtov ne bo mogoče izvesti brez ustrezne finančne podpore.

V Sloveniji je koronakriza prekinila priprave

Bilo pa je tudi nekaj menjav in vlada je pretekli teden sprejela posodobljeno arhitekturo, ki omogoča nadaljevanje priprav. Vmes je bil poudarek na vsebinah programa tria, medtem ko logistično-organizacijski del ni mogel delovati, kot bi sicer brez koronakrize, je pojasnil Dovžan.

Državni sekretar je ob tem navedel potrebo po alternativnem scenariju, ki ga narekuje negotovost zaradi epidemiološkega razvoja in morebitnega drugega vala. Navedel je zlasti možnost potrebe po odpovedi ali virtualni izvedbi fizičnih zasedanj v primeru drugega vala. "Vsaka sprememba lahko pomeni, da neki prostor naenkrat ni več uporaben," je ponazoril.

Na vprašanje, ali bo med slovenskim predsedovanjem vrh EU in Zahodnega Balkana, je odgovoril, da ga v osnutku programa ni, a da tudi Portugalci sprva niso načrtovali vrha EU in vzhodne soseščine, pa zdaj ga. Slovenija bo morala biti po njegovih besedah prožna, pri čemer se lahko zgodi, da bo treba organizirati še kak drug vrh, ne samo tega, je pa še prezgodaj govoriti o konkretnih načrtih.

Prihajajoči nemško-portugalsko-slovenski predsedujoči trio je danes ob predstavitvi programa, ki bo po koronskih pravilih uradno sprejet v prihodnjih dneh po pisnem postopku, objavil tudi skupno sporočilo za javnost z izjavami vseh treh državnih sekretarjev. V letih 2007 in 2008 je bila trojica sploh prvi predsedujoči trio v zgodovini EU, poroča STA.

Za bolj socialno, vzdržno in demokratično Evropo

Nemški državni sekretar za evropske zadeve Michael Roth je poudaril, da je treba premagati koronakrizo ter si obenem prizadevati za bolj socialno, vzdržno in demokratično Evropo, ki mora še zlasti v teh kriznih časih okrepiti vladavino prava v vseh članicah EU. Najti pa je treba tudi solidarnostni odziv na migracije in nadaljevati boj proti podnebnim spremembam.

Njegova portugalska kolegica Ana Paula Zacarias je opozorila na izboljšanje odpornosti gospodarstev v primežu pandemije ter posebno pozornost namenila socialni razsežnosti krize in izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Politični zagon temu naj bi dal socialni vrh maja prihodnje leto.

Dovžan pa je v tem skupnem sporočilu za javnost navedel spodbujanje vzdržne in vključujoče rasti ob integriranju zelenega prehoda in digitalne preobrazbe, izboljšanje odpornosti Evrope z razvojem načrtov za spoprijemanje s krizami, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi ali migracijski pritiski, ter ambiciozno sosedsko politiko na vzhodu in jugu.

Podpredsednik komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanja Maroš Šefčovič je pozdravil poudarke, ki jih predsedujoči trio namenja gospodarskemu okrevanju po pandemiji ter zeleni in digitalni tranziciji, še zlasti pa njihovo močno zavezanost cilju, da nov večletni proračun deluje od januarja prihodnje leto, še navaja STA.