Evropska komisija ne komentira Janševega pisma Von der Leynovi

Tako so v tiskovni službi odgovorili na vprašanja, ali lahko potrdijo prejetje Janševega pisma ter ali je komisija pripravljena umakniti tožbo in se poravnati zunaj sodišča, piše STA.

Janševo pismo Von der Leynovi

Na Sodišču EU so danes pojasnili, da je tožbo mogoče umakniti v kateri koli fazi postopka, vse do razglasitve sodbe. Poudarili so, da 148. člen poslovnika določa, da v primeru, da tožeča stran sodišče obvesti o želji po prekinitvi postopka, predsednik naloži izbris primera iz vpisnika in odloči o stroških.

Presednica evropske komisije Ursula von der Leyen Foto: Reuters Premier Janez Janša je predsednici komisije Ursuli von der Leyen poslal pismo, s katerim preverja možnosti za umik tožbe zaradi preiskave v Banki Slovenije. Na Twitterju je pojasnil, da so se za to odločili na podlagi dosedanjih izkušenj s tožbami.

Za 22. junij je sicer predvidena obravnava tožbe komisije proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije v povezavi s sanacijo bank konec leta 2013. Gre za pomemben precedens, saj je nedotakljivost arhivov unije redko predmet pravdnega spora.

Komisija ugotavlja kršenje nedotakljivosti arhivov ECB in dolžnosti lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov osrednje denarne ustanove območja evra v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016, izvedene zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, ki je med drugim privedla do izbrisov podrejenih obveznic in delnic bank, še navaja STA.