Tudi Evropska atletika podpira boj proti rasni neenakosti

"EA se, kot doslej, zavzema za šport in atletiko brez resnih, spolnih, verskih, kulturnih, političnih in drugih predsodkov ali na tem temelječem razlikovanju. Sedaj je čas, da vsi pokažemo, da tudi živimo po teh vrednotah," je po seji povedal začasni prvi mož EA Dobromir Karamarinov.

Svet je tudi sprejel odločitev, da bo letna konferenca članic EA, ki bi morala biti oktobra v Talinu, zaradi negotovosti pri potovanjih potekala v obliki video konference. Prihodnje leto pa jo bodo pripravili v Lozani v Švici.

Letošnje člansko evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti od 25. do 30. avgusta v Parizu, so morali v drugi polovici aprila zaradi pandemije novega koronavirusa že odpovedati.

Danes pa so mladinsko EP do 18 let prestavili na naslednje leto in bo v italijanskem Rietiju od 26. do 29. avgusta 2021.