V napadu v Kabulu več deset mrtvih in ranjenih

Uro po tem, ko se je samomorilski napadalec razstrelil v športni dvorani v pretežno šiitski četrti prestolnice, je eksplodiral še avtomobil bomba, ko so na kraj napada prihiteli novinarji in varnostne sile, so sporočili iz policije. Med žrtvami so civilisti in pripadniki varnostnih sil ter novinarji.

V drugi eksploziji sta bila ubita dva novinarja, najmanj štirje pa ranjeni, so sporočili mediji. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Talibani so vpletenost zanikali, skrajna skupina Islamska država pa je že večkrat v državi izvedla napade na šiitsko manjšino.

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je obsodil napad na civiliste in medijske delavce kot napad na svobodo govora in zločin proti človečnosti.