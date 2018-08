Policija že identificirala strelca strelskega napada na Floridi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnjem streljanju na turnirju v igranju športnih videoiger v ameriškem mestu Jacksonville na Floridi sta po zadnjih podatkih umrli dve osebi. Policija je že identificirala tudi napadalca, to je 24-letni David Katz iz Baltimora, ki si je na kraju dogodka sodil sam.

Ameriški mediji so včeraj sprva poročali, da so v napadu umrli najmanj štirje ljudje, policija pa je po zadnjih podatkih potrdila, da je napadalec v streljanju ubil dve osebi, 11 pa jih je ranil, poroča BBC.

Policija je zavrnila navedbe lokalnih medijev, da je napadalec streljal v jezi, ker je izgubil na turnirju.

Po spletu je zaokrožil tudi videoposnetek, ki je nastal med prenosom igre v živo, na katerem se slišijo streli in kriki žrtev.

Po streljanju je ljudi v Jacksonvillu zajela panika, mnogi so se skrivali, saj so se bali, da bodo srečali napadalca. Policija je po preiskavi sporočila, da razloga za skrb ni, saj je bil napadalec sam in po streljanju sodil še sebi.

BBC poroča, da je bil to že sedmi strelski napad na Floridi letos. V streljanju na šoli v Parklandu je bilo februarja ubitih 17 ljudi.