Nesreča helikopterja: v morju pri Šibeniku našli truplo drugega pilota

Hrvaški vojaški potapljači so danes v morju pri otoku Zlarinu nedaleč od Šibenika našli truplo tudi drugega pogrešanega pilota in ostanke vojaškega helikopterja kiowa warrion OH-58 D, ki je strmoglavil v ponedeljek, je potrdilo hrvaško ministrstvo za obrambo. Že v ponedeljek so v morju našli truplo poveljnika dvočlanske posadke.

Hrvaško ministrstvo za obrambo je tudi sporočilo, da posebna komisija preiskuje vse okoliščine tragičnega dogodka. Prav tako so objavili, da so najprej našli truplo 43-letnega majorja in inštruktorja pilotov Marina Klarina, danes pa tudi mlajšega pilota, nadporočnika Tomislava Baturino, ki je veljal za najboljšega vojaškega pilota helikopterjev v svoji generaciji, poroča STA.

Ostanki helikopterja so na morskem dnu na globini približno 30 metrov

Preiskovalci pričakujejo, da bodo lažje ugotovili tudi vzrok nesreče, ko bodo ostanke izvlekli iz vode. V hrvaškem vojaškem oporišču v Zemuniku pri Zadru, iz katerega je v spremstvu kolegov v drugem helikopterju kiwoa warrior OH-58 D na urjenje poletela nesrečna posadka, trdijo, da po vojni na Hrvaškem še ni bilo takšne tragedije. Nesreča se je zgodila med urjenjem, ko je posadka opravljala navigacijski polet nizko nad morjem in iz neznanega razloga treščila ob morsko gladino.

Hrvaški vojaški piloti menijo, da helikopter ni eksplodiral v zraku, kot so omenile nekatere priče. Detonacija, ki so jo slišale priče, je bila morda posledica trčenja helikopterja v morje pri hitrosti, večji kot 150 kilometrov na uro, je izjavo neimenovanih vojaških pilotov danes objavil Večernji list.

Preizkusni pilot vojaških helikopterjev je dejal, da je bil strmoglavljeni helikopter tehnično najvarnejši izmed vseh 16 helikopterjev kiowa warrior, ki so jih ZDA podarile Hrvaški v okviru vojaške pomoči. Izdelan je bil leta 2011, do strmoglavljenja je opravil 520 ur poletov, piše STA.

Kot dodaja, je nesreča odprla vprašanja varnosti poletov lahkih enomotornih helikopterjev, kot je kiowa warrior, v nizkem letu nad odprtim morjem. Kiowa warrior nima naprav za merjenje višine poletov nad morjem. V hrvaškem vojaškem letalstvu trdijo, da so tovrstne zmožnosti helikopterjev večkrat uspešno preverjene v vojaških operacijah ameriške vojske na Bližnjem vzhodu.

Omenjeni helikopterji so v sestavi hrvaškega vojaškega letalstva od leta 2016. Vsi so bili izdelani med letoma 2010 in 2012. Gre za njihovo prvo nesrečo na Hrvaškem, še navaja STA.