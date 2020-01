Pri Šibeniku v morje strmoglavil helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški mediji poročajo, da je v morje med otokom Zlarin in krajem Zablaće pri Šibeniku med vajo strmoglavil vojaški helikopter.

Na kraj nesreče so poslali reševalce, gasilce in pomorsko policijo, po poročanju Jutarnjega lista so iz morja izvlekli dve osebi, a ni znano, v kakšnem stanju sta.

Helikopter, ki je strmoglavil, je Kiowa OH-58 D, eden od 16 helikopterjev, ki so jih hrvaški vojski leta 2015 podarile ZDA, poroča spletni portal Index.hr.