V Moldaviji danes poteka drugi krog predsedniških volitev, v katerem se merita sedanja proevropska predsednica Maia Sandu in nekdanji državni tožilec Alexander Stoianoglo, ki ga podpirajo proruski socialisti. Volitve mnogi vidijo kot izbiro med evropsko prihodnostjo in vrnitvijo pod ruski vpliv.

V prvem krogu volitev, ki je 20. oktobra potekal sočasno z referendumom o približevanju Moldavije EU, je med 11 kandidati največ glasov, 42 odstotkov, dobila 52-letna Maia Sandu. Alexander Stoianoglo, ki ga je Sandu lani razrešila s položaja generalnega tožilca, jih je osvojil slabih 26 odstotkov.

Volišča bodo danes v državi s približno 2,5 milijona prebivalci odprta od 7. do 21. ure po lokalnem času (od 6. do 20. ure po srednjeevropskem času). Kot so sporočile volilne oblasti v Kišinjovu, so se vsa volišča odprla brez zamud. Prve delne rezultate je pričakovati že uro po zaprtju volišč. Po poročanju tujih tiskovnih agencij se obeta tesen izid, saj je Stoianoglo uspel pridobiti podporo drugih poraženih kandidatov.

Obtožbe o ruskem vmešavanju

Kandidat opozicijske in Rusiji naklonjene stranke socialistov Stoianoglu tako kot Sandu sicer velja za proevropskega politika, vendar se obenem zavzema za dobre odnose z Moskvo. Obljublja uravnoteženje zunanje politike med Zahodom in Rusijo. Sandu je po drugi strani Moskvo že večkrat obtožila načrtovanja strmoglavljenja oblasti v Kišinjovu in nasploh vmešavanja v moldavske notranje zadeve, med drugim z dezinformacijskimi kampanjami.

Obtožbe o ruskem vmešavanju so zaznamovale že prvi krog volitev in istočasni referendum o vpisu članstva v EU kot strateškega cilja v ustavo. To so volivci v državi kandidatki za članstvo v uniji v nasprotju s pričakovanji podprli z izjemno tesno večino.

Sandu je med drugim navedla, da naj bi bilo najmanj 300.000 glasov kupljenih, več deset milijonov evrov pa je bilo po njenih besedah porabljenih za laži in propagando. Podobno je Sandu posvarila danes. "Tatovi poskušajo ukrasti naše glasove, tatovi poskušajo kupiti našo državo, a moč ljudi je neizmerno večja kot katerakoli od njihovih goljufij," je dejala od oddaji glasu v Kišinjovu in obenem pozvala k enotnosti.ž

57-letni Stoianoglo je volivce pozval k ponovni vzpostavitvi pravičnosti v državi, nasprotnike pa je obtožil, da jim vojna v Ukrajini služi kot izgovor za zatiranje pravic. Foto: Reuters

Preiskava o organiziranih prevozih

Policija je sicer danes v izjavi sporočila, da obstajajo utemeljeni namigi o organiziranih prevozih volivcev na volišča tako doma kot v tujini. Sprožili so preiskavo, saj je kaznivo volivce organizirano voziti na volišča, so javili.

Moldavci namreč volijo tudi v drugih državah in na enem od posnetkov, ki je zaokrožil na družbenih medijih, številni potniki na letalu dvigajo v zrak svoj potni list. Beloruska tiskovna agencija Belta je poročala, da je v Belorusiji pristalo letalo z Moldavci iz Moskve. Iz Rusije naj bi se odpravljali glasovat tudi v druge države, saj naj bi bilo v Moskvi razdeljenih le 10.000 glasovnic.

Moldavska predsednica je ob napovedi kandidature poudarila, da je poslanstvo njene generacije "demokratično in svobodno vključiti Moldavijo v evropsko družino" ter da se na pol poti ne morejo ustaviti. 57-letni Stoianoglo je medtem volivce pozval k ponovni vzpostavitvi pravičnosti v državi, nasprotnike pa je obtožil, da jim vojna v Ukrajini služi kot izgovor za zatiranje pravic.

Udeležba v prvem krogu volitev je bila skoraj 52-odstotna.