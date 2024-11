Kandidata na ameriških predsedniških volitvah, demokratka Kamala Harris in republikanec Donald Trump sta danes vstopila v zadnji konec tedna napete predsedniške kampanje. V ključnih državah bosta poskušala prepričati še zadnje neodločene volivce.

Kamala Harris, ki se poteguje za položaj prve predsednice ZDA, bo na zborovanjih v Georgii, Severni Karolini in Michiganu predstavila svoje sporočilo, da Donald Trump ogroža demokracijo v ZDA.

Trump, ki se želi senzacionalno vrniti v Belo hišo po porazu leta 2020, medtem obljublja preoblikovanje vlade in agresivne trgovinske vojne, da bi promoviral svojo politiko Najprej Amerika. Ta konec tedna naj bi tako kot Harris nagovoril volivce v Severni Karolini, danes naj bi nastopil še v Virginiji. Trump je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še okrepil skrajno retoriko v upanju, da bo spodbudil svojo zvesto volilno bazo k množični udeležbi.

Spomnil na stanje gospodarstva

V današnjem intervjuju za Fox News se je Trump obregnil ob stanje gospodarstva v času administracije sedanjega predsednika Joeja Bidna in njegove podpredsednice Harris. Podatke o zaposlenosti v ZDA, objavljene v petek, ki kažejo, da so v ZDA oktobra odprli le 12.000 novih delovnih mest, pa je označil za "najslabše številke o delovnih mestih", čeprav analitiki trdijo, da gre za začasen odklon.

Gospodarstvo je za katastrofo označil tudi v petek zvečer na zborovanju v Warrenu v Michiganu. Opozoril je tudi, da bo v primeru izvolitve Harris sledila "gospodarska depresija v slogu leta 1929".

Tudi Harris, ki nagovarja sredinske volivce, svojo volilno bazo spodbuja k udeležbi na volitvah.

Za danes so v mestih po ZDA napovedane demonstracije žensk v podporo Kamali Harris in pravici do splava pod sloganom Ne bomo se vrnile nazaj.

Volilni dan bo v torek, vendar Američani že več tednov volijo predčasno. Doslej so po poročanju tujih tiskovnih agencij oddali že več kot 72 milijonov glasovnic, od tega rekordne štiri milijone v Georgii. Javnomnenjske raziskave še naprej kažejo izenačeno tekmo, zlasti v sedmih zveznih državah, ki bodo verjetno odločale o izidu.